Knives out cena con delitto | scopri la verità

Un delitto. Sei sospetti. Una cena da brivido.Tra indizi, interrogatori e colpi di scena, sarai tu a dover scoprire la verità.Chi mente? Chi trama nell'ombra? E soprattutto. riuscirai ad arrivare vivo al dolce?Menù:* Antipasto caldo;* Primo, Anelletti al forno alla palermitana, oppure secondo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it