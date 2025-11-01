Knives out cena con delitto | scopri la verità

Palermotoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un delitto. Sei sospetti. Una cena da brivido.Tra indizi, interrogatori e colpi di scena, sarai tu a dover scoprire la verità.Chi mente? Chi trama nell'ombra? E soprattutto. riuscirai ad arrivare vivo al dolce?Menù:* Antipasto caldo;* Primo, Anelletti al forno alla palermitana, oppure secondo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cena con delitto Knives out, film in onda stasera su Rai 2/ Un giallo da Oscar (15 febbraio 2025) - Cena con delitto Knives Out – è un film giallo del 2019, in programma su ... Come scrive ilsussidiario.net

Cena con delitto - Knives Out - Dall'articolo: Stasera in tv: i film da non perdere di mercoledì 28 maggio 2025. Riporta mymovies.it

Cena con delitto 3: Rian Johnson spera che venga distribuito nelle sale cinematografiche - Arriverà in autunno Cena con delitto 3, intitolato Wake Up Dead Man, e il regista Rian Johnson ha parlato delle sue speranze legate alla distribuzione. Scrive movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Knives Out Cena Delitto