Kipchoge-Bekele l’ultima sfida alla Maratona di New York Pattuglia keniana arrembante c’è Meucci

La Maratona di New York, che andrà in scena domenica 2 novembre, farà da cornice all’ultima sfida tra due titani che hanno segnato la storia dell’atletica negli ultimi vent’anni: Eliud Kipchoge e Kenesisa Bekele regaleranno spettacolo sulle strade della Grande Mela, con la speranza di graffiare ancora una volta nella 42 km più prestigiosa, importante e iconica al mondo. Il 40enne keniano si è laureato Campione Olimpico di maratona a Rio 2016 e Tokyo 2020, conquistando l’argento ai Giochi di Pechino 2008 e bronzo ad Atene 2004 sui 5000 metri. Nel suo palmares figurano ben undici Major (cinque Berlino, quattro Londra, una Tokyo, una Chicago), ma curiosamente non ha mai fatto festa a New York e a Boston. 🔗 Leggi su Oasport.it

