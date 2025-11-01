Kiev | lanciata operazione a Pokrovsk

17.42 "In corso un'operazione per respingere le forze russe da Pokrovsk". Così su Telegram il comandante delle forze armate ucraine Syrsky. E Kiev insiste: i soldati ucraini devono contenere la pressione di un gruppo nemico,che tenta di interrompere le nostre vie di rifornimento, ma non vi è alcun accerchiamento. Il ministero della Difesa russo ha invece affermato che l'esercito ucraino ha iniziato ad arrendersi. Voci quindi contrastanti tra Kiev e Mosca. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it