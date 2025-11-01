Khabarovsk il nuovo sottomarino russo per il drone nucleare Poseidon | perché è un salto strategico
Il primo varo ufficiale del sottomarino nucleare Khabarovsk segna un passaggio chiave nella corsa globale alle armi strategiche subacquee. L’unità, costruita nei cantieri Sevmash di Severodvinsk, nel nord della Russia, è stata presentata durante una cerimonia alla presenza del ministro della Difesa Andrey Belousov, che ha definito la giornata “un momento importante per il Paese”. Il nuovo battello entra nella flotta con un compito preciso: trasportare e lanciare il drone subacqueo a propulsione nucleare Poseidon, l’arma definita da Mosca come “invincibile”. Il Khabarovsk è un sottomarino nucleare di nuova generazione, derivato dal progetto Borei, ma profondamente modificato per adattarsi al ruolo di vettore dei droni strategici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Khabarovsk, il nuovo sottomarino russo per il drone nucleare Poseidon: perché è un salto strategico - Il primo varo ufficiale del sottomarino nucleare Khabarovsk segna un passaggio chiave nella corsa globale alle armi strategiche subacquee. thesocialpost.it scrive
La Russia vara il sottomarino nucleare "Khabarovsk", può portare i droni Poseidon. «Sono inattaccabili» - È stato varato oggi a Severodvinsk, nel nord della Russia, il sottomarino nucleare «Khabarovsk», progettato per trasportare il ... Lo riporta msn.com
Mosca vara sottomarino Khabarovsk, può portare i Poseidon - È stato varato oggi a Severodvinsk, nel nord della Russia, il sottomarino nucleare "Khabarovsk", progettato per trasportare il drone subacqueo a capacità nucleare Poseidon. Si legge su msn.com