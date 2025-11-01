Keanu Reeves protagonista del nuovo film di fantascienza Shiver diretto da Tim Miller

La star Keanu Reeves ha già in programma il suo prossimo film di fantascienza dopo il flop al botteghino di The Matrix Resurrections. Dopo aver recitato in successi come Bill & Ted’s Excellent Adventure e Speed, The Matrix ha consolidato la posizione di Reeves come grande star del cinema. Dopo l’uscita di tre film dal 1999 al 2003, la serie è stata ripresa nel 2021 con Matrix Resurrections, ma ha incassato solo 160,2 milioni di dollari al botteghino con un budget di 190 milioni. Secondo THR, Reeves ha firmato per recitare in un nuovo film di fantascienza intitolato Shiver, con Tim Miller di Deadpool come regista, Aaron Ryder di All of You e Matthew Vaughn di Kingsman come produttori e Ian Shorr di Infinite come sceneggiatore. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Argomenti simili trattati di recente

Anche le star hanno le loro sfide. Keanu Reeves, amato attore di Hollywood, ha raccontato di aver vissuto con fatica gli anni di scuola, prima di scoprire di essere dislessico. Ciò che veniva scambiato per “svogliatezza” o “scarsa applicazione” era, in realtà, u - facebook.com Vai su Facebook

Su Internet da anni circola una frase attribuita a Keanu Reeves, non so se l’abbia mai pronunciata e non è importante adesso fare il fact checking: “Sono in una fase della vita in cui evito le discussioni. Anche se dici che 1+1=5, hai ragione. Divertiti”. Io invece s - X Vai su X

Keanu Reeves sarà il protagonista del folle sci-fi Shiver - fi Shiver, e la trama del film non potrebbe essere più folle e adorabile ... Da cinematographe.it

Keanu Reeves al cinema con "Shiver": cosa sappiamo del nuovo Sci-fi firmato Warner Bros - Keanu Reeves torna alla fantascienza con "Shiver", il nuovo film Warner Bros diretto da Tim Miller: ecco tutto ciò che sappiamo su trama, cast, ispirazioni e curiosità del progetto ... Scrive tag24.it

Keanu Reeves sarà la star di un ambizioso sci-fi col regista di Deadpool. Tutti i dettagli - Keanu Reeves si prepara a tornare nel mondo della fantascienza, e lo farà con il regista di Deadpool, Tim Miller ... Secondo bestmovie.it