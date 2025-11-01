Kawhi Leonard la vince sulla sirena | la Top 5 della notte Nba

1 nov 2025

Le cinque migliori giocate delle partite Nba disputate nella notte italiana tra il 31 ottobre e l'1 novembre: al primo posto c'è il buzzer beater di Kawhi Leonard che ha deciso la sfida tra i suoi Los Angeles Clippers e i New Orleans Pelicans. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

NBA, i Clippers faticano e risolve tutto Kawhi: il buzzer-beater stende i Pelicans. VIDEO - Sulla carta, la sfida casalinga contro i Pelicans doveva essere agevole per i Clippers, che però nella gara valida anche per la NBA Cup giocano una partita caratterizzata da troppe distrazioni difensi ... Come scrive sport.sky.it

