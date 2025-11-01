Kawhi Leonard la vince sulla sirena | la Top 5 della notte Nba
Le cinque migliori giocate delle partite Nba disputate nella notte italiana tra il 31 ottobre e l'1 novembre: al primo posto c'è il buzzer beater di Kawhi Leonard che ha deciso la sfida tra i suoi Los Angeles Clippers e i New Orleans Pelicans. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Kawhi Leonard in doppia doppia guida i Clippers alla vittoria contro Portland $NBA | $pianetabasket - X Vai su X
Baxter Holmes, in un recente articolo di ESPN, ha provato a fare il punto sulla situazione tra i Los Angeles Clippers, Aspiration e Kawhi Leonard. Stando a quanto riferito nel report, La NBA aveva esaminato e approvato un accordo di sponsorizzazione da 300 - facebook.com Vai su Facebook
NBA, i Clippers faticano e risolve tutto Kawhi: il buzzer-beater stende i Pelicans. VIDEO - Sulla carta, la sfida casalinga contro i Pelicans doveva essere agevole per i Clippers, che però nella gara valida anche per la NBA Cup giocano una partita caratterizzata da troppe distrazioni difensi ... Come scrive sport.sky.it
NBA, Kawhi Leonard batte Sacramento sulla sirena dell'OT - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Lo riporta video.sky.it
NBA, Yang Hansen riesce a far ridere Kawhi Leonard in videochiamata. VIDEO - Il rookie di Portland Yang Hansen ha registrato una videochiamata con Kawhi Leonard, chiedendo consigli su come adattarsi alla velocità dei giocatori "che corrono come conigli". Riporta sport.sky.it