Le cinque migliori giocate delle partite Nba disputate nella notte italiana tra il 31 ottobre e l'1 novembre: al primo posto c'è il buzzer beater di Kawhi Leonard che ha deciso la sfida tra i suoi Los Angeles Clippers e i New Orleans Pelicans. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kawhi Leonard la vince sulla sirena: la Top 5 della notte Nba