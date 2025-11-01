Bologna, 1 novembre 2025 – Chi la ricorda sette anni fa volare tra i pianeti a bordo nella sua astronave appesa al soffitto dell ’Unipol Arena, sa che ai concerti di Katy Perry la sorpresa è compresa nel prezzo del biglietto. E quel Lifetimes Tour che domani la sbarca nuovamente a Casalecchio non fa eccezione, come ha confermato la popstar californiana stessa lo scorso aprile, alla vigilia del debutto in quel di Città del Messico, definendo questo suo nuovo kolossal dal palasport una “Disneyland su ruote”. Dai concerti tra luci e magia al gossip. Anche se poi i clamori di un’esperienza immersiva, multisensoriale, fatta di luci, coreografie, scenografie visionarie (e un tocco di magia) alimentati sera dopo sera ai quattro angoli del globo hanno dovuto cedere il passo al gossip deflagrato attorno alla liason (non più tanto liason, vista l’ufficializzazione arrivata dagli scatti pubblicati sul New York Post e su People che li ritraggono a spasso mano nella mano per le rue parigine) con l’ex primo ministro canadese Justin Trudeau. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Katy Perry in concerto a Bologna: il volo della farfalla si posa all’Unipol Arena