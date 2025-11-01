Kate Middleton sull' uso eccessivo di smartphone e tablet | Siamo fisicamente presenti ma mentalmente assenti l' amore è guardarsi negli occhi

In un saggio scritto insieme al professor Robert Waldinger, la principessa del Galles parla dell'«epidemia di disconnessione» dei nostri tempi, e sottolinea quanto essere presenti con i bambini sia fondamentale per costruire competenze sociali ed emotive solide. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Kate Middleton sull'uso eccessivo di smartphone e tablet: «Siamo fisicamente presenti ma mentalmente assenti, l'amore è guardarsi negli occhi»

