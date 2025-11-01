kate middleton la maledizione si abbatte su un altro dei suoi brand preferiti

Kate Middleton è diventata un’icona di stile da quando ha sposato William. Ha la capacità di sfoggiare look eleganti, attenti a dress code di Corte senza però rinunciare alla modernità. L’effetto Kate. Ogni volta che indossa un abito o una giacca o una camicia, i suoi capi vanno letteralmente a ruba. Tanto che è stato coniata l’espressione “effetto Kate” per indicare l’impennata di vendite. Per questo motivo Re Carlo le ha dato il privilegio delle regalie, cioè la possibilità di offrire ai brand britannici un riconoscimento regale che comporta una serie di vantaggi. È la prima volta da oltre un secolo che una Principessa del Galles può esercitare questo diritto. 🔗 Leggi su Dilei.it

