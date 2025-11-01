Karina Cascella | Volevo dare un fratellino a Ginevra ma ho avuto due aborti spero ancora di restare incinta

Fanpage.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Karina Cascella ha raccontato per la prima volta di aver vissuto due volte il dramma dell’aborto. Rimasta incinta nel 2019 e poi nel 2020, ha perso entrambe le gravidanze, nel secondo caso quando era già al quarto mese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

karina cascella volevo dareKarina Cascella a Verissimo: “Non ho perdonato mio padre prima della morte. Mia mamma non voleva vivere” - Verissimo, Karina Cascella in lacrime ricordando il padre Intervista toccante di Karina Cascella a Verissimo da Silvia Toffanin. Segnala msn.com

Verissimo, il dolore di Karina Cascella dopo il secondo aborto: “facevo ragionamenti sbagliati” - Karina Cascella ha perso due volte il bambino che desiderava tanto. ultimenotizieflash.com scrive

Karina Cascella è rifatta? Le foto prima e dopo: la verità sui ritocchini - Scopri se Karina Cascella è rifatta oppure no: la verità sui ritocchini e la blefaroplastica dal confronto tra le foto prima e dopo. tag24.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Karina Cascella Volevo Dare