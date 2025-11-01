Karina Cascella dalle violenze in famiglia al successo | ‘A letto vestite per essere pronte a fuggire’
Karina Cascella ha raccontato a Verissimo degli anni difficili con il papà violento. La vita di Karina Cascella non è mai stata una strada in discesa. Oggi è conosciuta come opinionista televisiva dalla voce tagliente e imprenditrice, ma dietro quell’apparente forza si nasconde una storia fatta di pianti notturni, fughe improvvise, porte chiuse alle spalle per proteggere se stessa, le sue sorelle e una madre troppo buona per difendersi davvero. Nella puntata di sabato 1° novembre Karina siede nello studio di Verissimo, accolta da Silvia Toffanin, e con la consapevolezza di chi ha attraversato la tempesta sceglie ancora una volta di raccontarsi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
