Non si tratta di un semplice esordio: è un ingresso da star assoluta nel golf professionistico. La 18enne Kai Trump, nipote del presidente degli Stati Uniti e figlia di Donald Trump Jr., parteciperà per la prima volta a un torneo del circuito LPGA, The Annika, in programma dal 13 al 16 novembre al Pelican Golf Club di Belleair, in Florida. A portarla sul green più esclusivo del golf femminile non è una qualificazione, ma una sponsor exemption, un invito diretto concesso dalle aziende partner del tour. “Gli inviti degli sponsor sono un modo importante per mettere in luce i talenti emergenti e portare nuova attenzione sui nostri tornei e sulla LPGA”, ha dichiarato Ricki Lasky, responsabile del tour business della LPGA. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Kai Trump, chi è la nipote del presidente Usa che debutta nel golf professionistico. Oggi è un tassello chiave della sua comunicazione