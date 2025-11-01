Juventus Viviani | Spalletti porta entusiasmo

Spalletti e l’ambiente Juve Fabio Viviani su Spalletti alla Juventus: “Porta conoscenza e aria fresca”. Ex vice Napoli e allenatore Vicenza Women, ha analizzato l’arrivo di Luciano Spalletti alla Juventus in un’intervista a 1 Football Club su 1 Station Radio, come riportato anche da TuttoJuve.com il 31 ottobre 2025. “Spalletti L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Viviani: “Spalletti porta entusiasmo.”

Oggi Sport Notizie. . (anno 7, puntata 3) . Juventus in crisi, arriva l'ora di Spalletti? E' iniziata la NBA con un clamoroso scandalo. Elia Viviani si congeda dal ciclismo da gran Campione... grandi temi che hanno bisogno di - facebook.com Vai su Facebook

Juventus, presentato Spalletti: “Belle sensazioni. Spero di rientrare nel giro scudetto” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Juventus, presentato Spalletti: “Belle sensazioni. Come scrive tg24.sky.it

Inizia l'era Spalletti: staff e obiettivi, ecco la nuova Juventus - Dopo un rapido saluto al team manager Fabris, nel quartier generale bianconero ha incontrato i vertici della società e ha sistemato tutti i dettagli dell'accordo con il club: contratto di otto mesi, f ... Secondo ansa.it

Spalletti alla Juventus, c'è la firma. I dettagli del contratto del nuovo allenatore - Il tecnico ha firmato il contratto che lo lega al club bianconero. Secondo tg.la7.it