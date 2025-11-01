Juventus ultras del Napoli contro Spalletti Infame

Napoli contro Spalletti “Uomini infami, destini infami”. Questo lo striscione a firma Anima Azzurra – gruppo ultras del Napoli – apparso sul ponte della Sanità a Napoli. Uno striscione contro Luciano Spalletti, realizzato citando la sua famosa frase “Uomini forti, destini forti”. Alcuni tifosi del Napoli proprio non hanno gradito il passaggio di Luciano alla Juventus, nonostante che L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, ultras del Napoli contro Spalletti “Infame”

