Lo Juventus Stadium canidato per una finale europea Lo Juventus Stadium è stato inserito tra gli impianti candidati a ospitare una finale europea tra il 2028 e il 2029, nello specifico quella di Europa League o Conference League. La notizia è stata diffusa ufficialmente dall’ UEFA attraverso L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Stadium canidato per la finale UEFA

