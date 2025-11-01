Juventus Sinatti | il preparatore top arma segreta di Spalletti

Il nuovo preparatore atletico della Juventus portato da Luciano Spalletti, Francesco Sinatti, è considerato un vero top d’Europa, tanto che De Laurentiis disperato dopo la partenza di Sinatti per la Nazionale e col Napoli in crisi costrinse la Figc ad accettare il doppio ruolo di Sinatti per riaverlo a Napoli L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Sinatti: il preparatore top arma segreta di Spalletti

