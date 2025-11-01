Juventus punta su Openda

La formula dell'affare Loïs Openda è arrivato alla Juventus dal Lipsia in prestito con obbligo di riscatto semplice: 3,3 milioni per il prestito, più 0,8 milioni di bonus per obiettivi sportivi, e 42 milioni totali se la squadra si salva dalla retrocessione. Come rivelato da Fabrizio Romano, la condizione è

