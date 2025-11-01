Juventus occhi su Koopmeiners | con Spalletti giocherà così
Il nuovo impegno di Luciano Spalletti alla Juventus passa anche attraverso la valorizzazione di giocatori che con Tudor non stavano facendo bene. Riuscirà il tecnico bianconero a valorizzare Koopmeiners?. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altre letture consigliate
Calciomercato #Juventus, occhi su #MaloGusto: può essere l'alternativa a Molina - X Vai su X
Juventus, occhi su Malo Gusto: può essere l'alternativa a Molina - facebook.com Vai su Facebook
Juventus, Spalletti: come giocherà a Cremona, ruolo Koopmeiners, modulo per il futuro e il "giro scudetto" - Le prime indicazioni di Spalletti alla Juventus: il debutto contro la Cremonese senza stravolgimenti, le indicazioni per il futuro e la rincorsa all’ambizione da ritrovare ... Si legge su sport.virgilio.it
Juventus, Spalletti: “Bisogna fare i complimenti a Gasp per come ha gestito Koopmeiners” - Il nuovo allenatore della Juventus è stato presentato oggi in casa bianconera, parole d'elogio per i due ex nerazzurri ... Riporta calcioatalanta.it
Spalletti alla Juve, la presentazione: come giocherà la sua squadra, il futuro di Vlahovic e Koopmeiners - La prima conferenza stampa di Spalletti da allenatore della Juventus live: le prime parole dell'allenatore bianconero in attesa dell'esordio in panchina ... Lo riporta fanpage.it