Juventus | Luiz infortunato i bianconeri attendono
Infortunio in diretta Douglas Luiz, ex centrocampista della Juventus ora al Nottingham Forest, ha lasciato il campo dopo solo 14 minuti nel match contro il Manchester United il 1° novembre 2025, come riportato anche da Sport Mediaset. Il brasiliano, arrivato in prestito con obbligo di riscatto condizionale (42 milioni in L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Primo goal di Savona al Nottingham Forest: l'ex Juventus ribalta il Manchester United dopo l'infortunio di Douglas Luiz - La rimonta completata poco prima dell'ora di gioco dal Nottingham Forest contro il Manchester United al City Ground sarà registrata come quella del primo goal in Premier League di Nicolò Savona, difen ... Secondo msn.com
Infortunio Douglas Luiz col Nottingham Forest: fuori dopo 14', le condizioni. La Juventus attende novità, pende l'obbligo di riscatto - Manchester United di Premier League, una partita importante per i Tricky Trees in difficoltà dopo gli es ... Si legge su msn.com
Pinsoglio vicino alla Juventus nonostante l’infortunio: parte comunque in stampelle con il resto della squadra per Como – VIDEO - Pinsoglio vicino alla Juventus, parte insieme al gruppo anche da infortunato: il portiere in stampelle con i compagni, un segnale di unità Un gesto che vale più di mille parole, un segnale di attaccam ... Da juventusnews24.com