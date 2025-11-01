Juventus lo sfogo di John Elkann con la squadra
L’intervento di Elkann Negli spogliatoi post Juventus Udinese il Presidente di Exor John Elkann si è lasciato andare a un durissimo sfogo contro la squadra. Corriere dello Sport scrive che lo sfogo di Elkann è stato inedito, il Presidente di Exor non è stati mai visto così infuriato. Alle parole L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
