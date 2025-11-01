Juventus lo sfogo di John Elkann con la squadra

Ilprimatonazionale.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’intervento di Elkann Negli spogliatoi post Juventus Udinese il Presidente di Exor John Elkann si è  lasciato andare a un durissimo sfogo contro la squadra. Corriere dello Sport scrive che  lo sfogo di Elkann è stato inedito, il Presidente di Exor non è stati mai visto così infuriato. Alle parole L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus lo sfogo di john elkann con la squadra

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, lo sfogo di John Elkann con la squadra

Argomenti simili trattati di recente

juventus sfogo john elkannJuventus, Elkann a confronto con la squadra: cosa ha detto ai giocatori - Il numero uno della Juventus John Elkann ha parlato alla squadra negli spogliatoi dopo l'Udinese: i messaggi ai giocatori. Riporta ilbianconero.com

juventus sfogo john elkannJuventus, John Elkann a colloquio con la squadra dopo la vittoria sull'Udinese - Secondo quanto raccolto in esclusiva dal nostro inviato a Torino, dopo il match contro l'Udinese è atteso un colloquio tra John Elkann e la Juventus. Come scrive tuttojuve.com

juventus sfogo john elkannNon solo Spalletti, la Juventus ritrova Elkann: cosa ha detto alla squadra dopo l'Udinese e l'esonero di Tudor - John Elkann vicino alla squadra in vista dei grandi cambiamenti: ripartire dalla prestazione contro l'Udinese per raggiungere gli obiettivi prefissati. Come scrive sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Juventus Sfogo John Elkann