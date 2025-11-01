Juventus Live Shopping un evento imperdibile per i tifosi bianconeri! Data orario ufficiali e di cosa si tratta Tutte le info da sapere

Juventus Live Shopping, un evento da non perdere per tutti i tifosi bianconeri! Data, orario ufficiali e tutto quello che c’è da sapere. Juventus Live Shopping: è questo l’evento da segnarsi sul calendario per tutti i tifosi bianconeri. Di cosa si tratta? Il club bianconero ha svelato tutte le info nel comunicato ufficiale. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano COMUNICATO – « SAVE THE DATE: il 5 novembre, dalle ore 19:00 alle ore 20:30, ti aspetta una live ricca di contenuti esclusivi, di sorprese e di regali dedicati alla community bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Live Shopping, un evento imperdibile per i tifosi bianconeri! Data, orario ufficiali e di cosa si tratta. Tutte le info da sapere

