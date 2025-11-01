Hjulmand, rientro in vista La Juventus ha messo il centrocampo al centro del mercato, con Morten Hjulmand dello Sporting Lisbona che torna prepotentemente in auge. Il danese, 25enne capitano dei portoghesi, era già stato seguito in estate, ma l’operazione si era arenata per i costi elevati: circa 25 milioni di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, focus centrocampo