Juventus | Di Natale su Spalletti
Rifiuto di Di Natale Antonio Di Natale, icona Udinese con 227 gol in Serie A, ha raccontato a La Gazzetta dello Sport il suo rifiuto alla Juventus nel 2010. “Io potevo dire no per famiglia e continuità a Udine, Spalletti no: per un allenatore, la Juve è opportunità unica”, spiega. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
