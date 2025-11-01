Juventus Danilo conquista la finale di Libertadores

Ilprimatonazionale.it | 1 nov 2025

Dopo aver fatto ritorno in Brasile, al termine della sua esperienza con la maglia della JuventusDanilo  conquista subito  una finale di Coppa Libertadores con i colori del Flamengo. Trentaquattro anni e un’altra finale di Libertadores davanti, quattordici anni dopo l’ultima volta. L’ex difensore di Real Madrid e  Manchester City tornerà a disputare l’ultimo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus danilo conquista la finale di libertadores

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Danilo conquista la finale di Libertadores

juventus danilo conquista finaleDanilo torna in finale di Coppa Libertadores: "È stato fantastico" - Il Flamengo dell'ex Juve affronterà il Palmeiras nell'ultimo atto della massima competizione continentale, dopo aver eliminato il Racing in semifinale ... msn.com scrive

juventus danilo conquista finaleDanilo fa volare il Flamengo in finale di Libertadores! L’ex capitano della Juve protagonista nella notte italiana, cosa è successo - Danilo trascina i rossoneri nell’atto conclusivo della Libertadores: decisivo nel ritorno con il Racing, ora sogna il bis 14 anni dopo Una notte da leader, una qualificazione sofferta che vale un sogn ... Lo riporta juventusnews24.com

juventus danilo conquista finaleDanilo Flamengo, una notta da leader per il difensore brasiliano! L’ex capitano della Juventus è protagonista della sfida: il racconto - L’ex capitano della Juve Danilo brilla nella semifinale di Copa Libertadores, firmando una prestazione da protagonista È stata una qualificazione sofferta, ma dal sapore di sogno. Si legge su calcionews24.com

