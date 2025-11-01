Juventus Danilo conquista la finale di Libertadores
Dopo aver fatto ritorno in Brasile, al termine della sua esperienza con la maglia della Juventus, Danilo conquista subito una finale di Coppa Libertadores con i colori del Flamengo. Trentaquattro anni e un’altra finale di Libertadores davanti, quattordici anni dopo l’ultima volta. L’ex difensore di Real Madrid e Manchester City tornerà a disputare l’ultimo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
L'ex capitano della #Juventus Danilo lancia il documentario sull'ex ballerino Benvindo Fonseca: sarà visibile per un anno, a partire dal 1° novembre, su tutti i voli della compagnia aerea portoghese TAP - X Vai su X
