Urgono rinforzi a centrocampo per la nuova Juventus di Luciano Spalletti: i tre nomi per il reparto bianconero È tutto pronto per l’esordio di Luciano Spalletti alla Juventus. Inizia una nuova era in casa bianconera dopo l’esonero lampo di Igor Tudor. L’ex Commissario Tecnico della Nazionale torna così in Serie A ed è chiamato a risollevare la big più in difficoltà in questo inizio di stagione. La Juventus di Spalletti: ecco il suo 4-3-3 (LaPresse) – Calciomercato.it Dopo Roma, Inter e Napoli, Spalletti approda anche a Torino per riscattare e dimenticare subito la parentesi alla guida dell’Italia. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juventus, centrocampista cercasi: i tre nomi fatti da Spalletti