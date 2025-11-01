Juventus centrocampista cercasi | i tre nomi fatti da Spalletti
Urgono rinforzi a centrocampo per la nuova Juventus di Luciano Spalletti: i tre nomi per il reparto bianconero È tutto pronto per l’esordio di Luciano Spalletti alla Juventus. Inizia una nuova era in casa bianconera dopo l’esonero lampo di Igor Tudor. L’ex Commissario Tecnico della Nazionale torna così in Serie A ed è chiamato a risollevare la big più in difficoltà in questo inizio di stagione. La Juventus di Spalletti: ecco il suo 4-3-3 (LaPresse) – Calciomercato.it Dopo Roma, Inter e Napoli, Spalletti approda anche a Torino per riscattare e dimenticare subito la parentesi alla guida dell’Italia. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Le parole del centrocampista della Juventus in conferenza stampa - facebook.com Vai su Facebook
Locatelli regista? Spalletti sa come si fa. La Juve ha ben tre alternative - Ai tempi dell’Inter l’intuizione fu quella di spostare Brozovic in mezzo al campo ... Segnala msn.com
Pagina 2 | Locatelli regista? Spalletti sa come si fa. La Juve ha ben tre alternative - Ai tempi dell’Inter l’intuizione fu quella di spostare Brozovic in mezzo al campo ... tuttosport.com scrive
Juventus: Spalletti cerca la svolta in trasferta contro la Cremonese - Juventus: Spalletti cerca la svolta in trasferta contro la Cremonese La Juventus ha un obiettivo chiaro: tornare al successo in trasferta per rilanciare la propria corsa in Serie A. Segnala tuttojuve.com