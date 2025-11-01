Juve ti ricordi Savona? Gol pesantissimo che ferma il Manchester United
Il Manchester United si ferma: svanisce il sogno delle cinque vittorie di fila. Dopo i successi contro Sunderland, Liverpool e Brighton, i Red Devils vengono bloccati sul 2-2 dal Nottingham Forest. Decisivo il gol di Savona, l’ex Juventus, che firma una rete pesantissima e spegne le ambizioni di rimonta dello United. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
