Juve riecco Endrick | firma e arriva a gennaio
Alla Continassa torna di moda nuovamente il nome di Endrick: il classe 2006 potrebbe radicalmente i piani in casa Juve Nonostante la Juventus stia vivendo in questi giorni una vera e propria rivoluzione, il club bianconero è finalmente tornato a sorridere grazie alla vittoria conquistata contro l’ Udinese e all’imminente subentro in panchina di Luciano Spalletti, che può ridare linfa vitale a un ambiente reduce da un periodo difficile. Per ben otto giornate di fila, infatti, la Juventus era rimasta a corto di risultati positivi: dopo le vittorie di inizio stagione, sono arrivate una serie di battute d’arresto, tra cui cinque pareggi consecutivi tra Serie A e Champions League, seguiti da tre sconfitte di fila contro Como, Real Madrid e Lazio. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
Argomenti simili trattati di recente
Il ghigno di #Spalletti: #David e #Openda dimostrino di essere da #Juve. Riecco #Thuram - X Vai su X
SERIE A | Juve riecco i tre punti e... Vlahovic. Tris del Como al Verona, la Roma supera il Parma e primeggia https://gazzettadelsud.it/?p=2121702 - facebook.com Vai su Facebook
Juve: possibile sondaggio per Endrick a gennaio - Il Real Madrid che punta molto sul suo potenziale, a gennaio potrebbe lasciarlo partire in prestito ... Scrive it.blastingnews.com
Calciomercato Juventus, spunta la suggestione Endrick - La Juventus continua a muoversi tra presente e futuro, alla ricerca di colpi che possano rafforzare la squadra nell’immediato e allo stesso tempo gettare basi solide per i prossimi anni. Segnala it.blastingnews.com
Firma col Milan a zero: tifosi della Juve gelati - Il club rossonero è pronto al colpaccio gratis a luglio: la Juve resta di sasso, Allegri l'ha spuntata ancora una volta I maligni dicono che sia bastato prendere quei due giocatori (soprattutto uno, ... Scrive diregiovani.it