Juric la tua Atalanta non va | Contro l' Udinese siamo mancati in tutto

Il tecnico molto duro con la sua squadra dopo il ko di Udine: "Ho visto una squadra che mi ha fatto rimanere davvero male". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juric, la tua Atalanta non va: "Contro l'Udinese siamo mancati in tutto"

Argomenti simili trattati di recente

L'allenatore dell'Atalanta Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta dei nerazzurri a Udine. - facebook.com Vai su Facebook

Udinese-Atalanta, Juric: "Ho rosicato per il pareggio contro il Milan" #SkySport #SkySerieA - X Vai su X

Juric, la tua Atalanta non va: "Contro l'Udinese siamo mancati in tutto" - Il tecnico molto duro con la sua squadra dopo il ko di Udine: "Ho visto una squadra che mi ha fatto rimanere davvero male" ... Da msn.com

Atalanta, tra poco la conferenza stampa di Juric post Udinese - Atteso tra pochi minuti in conferenza stampa Ivan Juric, allenatore dell' Atalanta, per commentare il risultato maturato contro l' Udinese. Scrive tuttomercatoweb.com

Atalanta, Juric: "Scamacca vogliamo inserirlo piano piano, ci manca cattiveria sottoporta" - Il tecnico dell'Atalanta, Ivan Juric, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre- Da tuttomercatoweb.com