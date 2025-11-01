Juric furioso con l'Atalanta per il KO di Udine | Non mi è piaciuto niente e sono gentile a dire così
L'Atalanta non gioca sul campo dell'Udinese e rimedia una sconfitta che fa imbestialire Ivan Juric: "Oggi non è funzionato nulla, la peggiore prestazione da quando sono qui" ha detto il tecnico non salvando nessuno: "E non deve mai più ripetersi". 🔗 Leggi su Fanpage.it
