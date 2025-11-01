Julio Baptista | Tradito a Roma Ranieri non mi vedeva Vorrei allenare ma noi neri siamo penalizzati
"La bestia" si confessa: "In giallorosso si ricordano gli errori e non le rovesciate, la gente parla senza sapere. A un certo punto ero titolare nel Brasile e nella Roma no. Ho visto Totti piangere per Franco Sensi. Potevo andare al Milan e poi all'Inter, ma costavo troppo e presero Sneijder.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altre letture consigliate
Oggi è intervenuto ai nostri microfoni l'ex attaccante di Real Madrid, Arsenal Roma e nazionale brasiliana Julio Baptista . #ASRoma #Brasile #ClaudioRanieri #JulioBaptista #realmadrid #siviglia #zidane - facebook.com Vai su Facebook
Julio Baptista: "Un piacere giocare nella Roma. Il Bernabeu ha qualcosa di diverso" - X Vai su X
Julio Baptista:| Un indesiderato in panchina - Poi, se oggi a Cagliari Julio Baptista dovesse giocare uno spezzone di gara e magari ci scappasse pure il gol, ... Riporta calciomercato.com
Ex Roma, UFFICIALE: il Real Valladolid esonera Julio Baptista - Julio Baptista, ex Roma impegnato come allenatore della Juvenil A del Real Valladolid, è stato nelle ultime ore dal club spagnolo. Si legge su calciomercato.com