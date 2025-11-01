Julio Baptista | Tradito a Roma Ranieri non mi vedeva Vorrei allenare ma noi neri siamo penalizzati

Gazzetta.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"La bestia" si confessa: "In giallorosso si ricordano gli errori e non le rovesciate, la gente parla senza sapere. A un certo punto ero titolare nel Brasile e nella Roma no. Ho visto Totti piangere per Franco Sensi. Potevo andare al Milan e poi all'Inter, ma costavo troppo e presero Sneijder.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

