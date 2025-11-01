Julio Baptista svela | Roma? Per Spalletti sarei andato in guerra Se la guardo a 360 gradi dico che sono state annate importanti Sul Real Madrid…

Julio Baptista ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport: «Roma? Per Spalletti sarei andato in guerra» Julio Baptista è l’uomo delle rovesciate e del gol nel derby di Roma. Ma “La Bestia”, ora a Madrid per studiare da allenatore, ha anche l’altra faccia della medaglia: le difficoltà nella Capitale e le troppe critiche. Con . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Julio Baptista svela: «Roma? Per Spalletti sarei andato in guerra. Se la guardo a 360 gradi dico che sono state annate importanti. Sul Real Madrid…»

