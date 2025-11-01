Inter News 24 Julio Baptista a sorpresa: «Prima del Triplete fui vicinissimo all’Inter! Mou mi voleva, ma poi.». Il retroscena dell’ex Roma. Un clamoroso retroscena di mercato riemerge a distanza di anni, legato alla stagione più vincente della storia nerazzurra. L’ex attaccante brasiliano Julio Baptista, ricordato in Italia per aver giocato nella Roma, ha rivelato a La Gazzetta dello Sport di essere stato vicinissimo a vestire la maglia dell’Inter nell’estate del Triplete. L’ex giocatore ha raccontato che la trattativa con l’ Inter era a buon punto. Piaceva al tecnico José Mourinho e ricevette persino una chiamata dall’allora presidente Massimo Moratti. 🔗 Leggi su Internews24.com

