Julio Baptista | A Roma mi sono sentito tradito in Italia molti parlano senza sapere

È diventato a suo malgrado un meme vivente Julio Baptista nella capitale, purtroppo non ricordato anche per le cose buone che ha fatto in maglia giallorossa. In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, il brasiliano ha raccontato la sua verità: “ Mi sono sentito un po’ tradito a dire la verità. Stavo bene e in nazionale ero il migliore in campo, ma a Roma invece non giocavo. Ranieri non mi vedeva molto, non mi ha mai preso da parte per darmi una spiegazione o un chiarimento. Peccato. Andai via perché avevo bisogno di stimoli”. Quel ‘Vattene via’ urlato da Carlo Zampa, allora telecronista della gare dei giallorossi, è ancora un must su YouTube, e Julio Baptista dimostra di non gradire per nulla tale argomento: “Non l’ho mai visto il video e non me ne frega niente. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

