Judo quinto posto per Elena Guarducci agli Europei U23
Prato, 1 novembre 2025 - Quinto posto agli Europei U23 di judo, svoltisi nei giorni scorsi in Moldavia. E' il risultato colto da Elena Guarducci, che entra così tra le prime cinque judoka d'Europa a livello giovanile. Un piazzamento che lascia un po’ di rammarico per come si è conclusa la gara, ma che rappresenta un traguardo positivo considerando che si trattava della sua prima convocazione in Nazionale per una competizione di questo livello. Il sorteggio non era stato dei più favorevoli: al primo incontro la sportiva di Prato ha trovato la spagnola Aitana Díaz Hernández (numero 68 al mondo, già campionessa europea U21 e vice-campionessa del mondo U21) ma non si è lasciata intimorire, riuscendo ad imporsi e ad arrampicarsi fino alla finale per il bronzo contro la turca Zilia Ertem. 🔗 Leggi su Lanazione.it
