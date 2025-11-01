Seconda giornata di match negli Europei U23 di judo, sui tatami della Chisinau Arena (Moldavia). Dopo un day-1 molto convincente per l’Italia, con l’oro di Giulia Carnà e cinque podi nel computo complessivo, il tesoretto tricolore si è arricchito di altri metalli. C’erano attese su quello che avrebbe fatto Manuel Parlati nei -81 kg e da questo punto di vista i riscontri sono stati ottimali, dal momento che l’atleta nostrano ha colto l’oro nella propria categoria di peso. Protagonista di un percorso molto convincente, l’azzurrino ha battuto nella finale per il metallo più pregiato l’azero Omar Rajabi grazie a due Yuko, che hanno ribaltato l’iniziale vantaggio del rivale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Judo, Manuel Parlati conquista l’oro nei -81 kg negli Europei U23. Quattro podi complessivi per l’Italia