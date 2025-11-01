Judo Manuel Parlati conquista l’oro nei -81 kg negli Europei U23 Quattro podi complessivi per l’Italia

Oasport.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Seconda giornata di match negli Europei U23 di judo, sui tatami della Chisinau Arena (Moldavia). Dopo un day-1 molto convincente per l’Italia, con l’oro di Giulia Carnà e cinque podi nel computo complessivo, il tesoretto tricolore si è arricchito di altri metalli. C’erano attese su quello che avrebbe fatto Manuel Parlati nei -81 kg e da questo punto di vista i riscontri sono stati ottimali, dal momento che l’atleta nostrano ha colto l’oro nella propria categoria di peso. Protagonista di un percorso molto convincente, l’azzurrino ha battuto nella finale per il metallo più pregiato l’azero Omar Rajabi grazie a due Yuko, che hanno ribaltato l’iniziale vantaggio del rivale. 🔗 Leggi su Oasport.it

judo manuel parlati conquista l8217oro nei 81 kg negli europei u23 quattro podi complessivi per l8217italia

© Oasport.it - Judo, Manuel Parlati conquista l’oro nei -81 kg negli Europei U23. Quattro podi complessivi per l’Italia

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Judo Manuel Parlati Conquista