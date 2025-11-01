Josep Martinez Inter c’è la scelta di Chivu per il Verona | cosa filtra sulla convocazione

Inter News 24 Josep Martinez Inter, le ultime sul momento del portiere spagnolo ex Genoa dopo l’inizio di stagione con i nerazzurri. Tutti i dettagli. Buone notizie per l’ Inter alla vigilia della trasferta di Verona. Come riportato da Sky Sport, Josep Martinez torna a disposizione di Cristian Chivu dopo aver saltato le ultime gare per il caso dell’incidente. Il portiere spagnolo, arrivato come vice di Yann Sommer, tornerà in panchina al Bentegodi, garantendo al tecnico nerazzurro una soluzione in più tra i pali e maggiore serenità nella gestione del reparto. Martinez, 26 anni, ha finora trovato poco spazio ma si è sempre distinto per professionalità e affidabilità durante gli allenamenti, guadagnandosi la piena fiducia dello staff tecnico. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Josep Martinez Inter, c’è la scelta di Chivu per il Verona: cosa filtra sulla convocazione

