Josep Martinez convocato per Verona Thuram invece…

L’Inter ritrova il sorriso a metà: Marcus Thuram ha superato i problemi fisici che lo avevano fermato, ma il tecnico Cristian Chivu non intende correre rischi. L’attaccante francese non sarà convocato per la trasferta di Verona, preferendo puntare su un rientro graduale in vista della sfida di Champions League contro il Kairat, in programma mercoledì a San Siro. Dopo giorni di lavoro personalizzato ad Appiano Gentile, Thuram ha recuperato la piena condizione fisica, ma lo staff medico nerazzurro – in accordo con Chivu – ha scelto la via della prudenza. L’obiettivo è evitare qualsiasi ricaduta e averlo al 100% per il debutto europeo casalingo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it