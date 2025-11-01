Jonathan Bailey star di Bridgerton ha anticipato una scena scioccante della quarta stagione | Ho detto troppo

L’attore Jonathan Bailey, che interpreta Anthony Bridgerton nella serie Bridgerton, ha rivelato durante l’evento Time100 Next che nella quarta stagione ci sarà una scena che sorprenderà i fan. La star ha affermato che quando l’episodio verrà trasmesso, “lascerà i fan a bocca aperta”. Un post sulla pagina Instagram ufficiale di Time mostra Bailey mentre discute della quarta stagione di Bridgerton con un giornalista. L’attore ha parlato con entusiasmo del primo episodio della nuova stagione, affermando: “ Ho visto il primo episodio ed è fenomenale. 🔗 Leggi su Cinefilos.it