Joe Romano vince Italia’s Got Talent 2025

Nell’indifferenza generale è stato eletto, su Disney+, il vincitore della quattordicesima edizione di Italia’s Got Talent. Nel corso della finale, in onda ieri sera in diretta sulla piattaforma streaming, il cantante Joe Romano è riuscito a spuntarla sugli altri nove avversari, aggiudicandosi la vittoria. Condotto da Aurora e Fru dei The Jackal, lo show ha visto quest’anno in giuria Mara Maionchi, Frank Matano, Elettra Lamborghini e Alessandro Cattelan. Chi è Joe Romano. Nato a San Giorgio a Cremano e cresciuto a Casalnuovo di Napoli, Biagio “Joe” Romano canta da quando aveva 4 anni e crede che il talento sia saper coltivare il dono con cui nasciamo tutti, ogni giorno. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Joe Romano vince Italia’s Got Talent 2025

