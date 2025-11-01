Joe Romano trionfa a Italia’s Got Talent | il cantante ha messo insieme i brani della Disney e gli AC DC

È Joe Romano il vincitore di “Italia’s Got Talent”, lo show prodotto da Fremantle Italia disponibile in esclusiva su Disney+. Nel corso della finale di ieri venerdì 31 ottobre, trasmessa in diretta per la prima volta su Disney+, i dieci concorrenti giunti all’ultima puntata sono stati protagonisti di un testa a testa dal vivo che li ha visti dare il meglio di sé per conquistare i voti del pubblico, chiamato a eleggere il vincitore tramite l’App ufficiale. I giudici Mara Maionchi, Frank Matano, Elettra Lamborghini e Alessandro Cattelan, insieme ai conduttori Aurora e Fru, hanno incoraggiato ogni concorrente con battute e consigli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Joe Romano trionfa a “Italia’s Got Talent”: il cantante ha messo insieme i brani della Disney e gli AC/DC

Altre letture consigliate

La filantropa, docente, saggista ed editorialista di Corigliano-Rossano trionfa a Roma nella sezione Saggistica 2025 del prestigioso premio ideato da Carmen Moscariello. Tra i presenti anche l’ex prefetto di Cosenza Vittoria Ciaramella - facebook.com Vai su Facebook

Fenomeno Olly, trionfa il pop da stadio della generazione zeta https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/14/news/concerto_olly_capannelle-424911270/?rss&ref=twhl… - X Vai su X

Joe Romano, chi ha vinto Italia’s Got Talent 25: il flop a X-Factor e il premio - Joe Romano vince Italia’s Got Talent: scopriamo qualcosa in più sulla voce che ha emozionato tutta l’Italia, dal passato in TV alla vita privata del cantante. Secondo libero.it

Italia’s Got Talent, Joe Romano è il vincitore dell'edizione 2025 - Nel corso della finale, trasmessa in diretta per la prima volta su Disney+, i dieci concorrenti giunti all’ultima puntata sono stat ... Si legge su today.it

Joe Romano, chi è il ragazzo di Torre del Greco che ha trionfato a Italia's Got Talent 2025 - Joe Romano ha trionfato durante l'ultima puntata dello show prodotto da Fremantle Italia disponibile in esclusiva ... Si legge su msn.com