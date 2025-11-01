Joe Romano chi è il vincitore di Italia’s Got Talent 2025
È Joe Romano il vincitore di Italia’s Got Talent 2025. In un grande evento in diretta streaming, è stato festeggiato il giovane cantante, per il quale Mara Maionchi stravede. Era stato il suo golden buzzer e in finale, dopo aver superato la prima manche, ha avuto la meglio sugli Aktitude e conquistato il gradino più alto del podio grazie al giudizio del pubblico. Ma cosa sappiamo di lui? Ecco un po’ di informazioni su vita privata e carriera. Chi è Joe Romano. Iniziamo col dire che Joe Romano non esiste. Si tratta infatti di un nome d’arte, che mescola il suo cognome effettivo a un nome inventato. 🔗 Leggi su Dilei.it
