Sono due gli elementi lampanti che emergono, a bocce ferme, dopo lo spoglio elettorale nei Paesi Bassi. Il populismo (sia quello xenofobo, che quello pro-Pal) può essere bypassato da una politica credibile e ponderata; ma l'instabilità politica, tanto ad Amsterdam, quanto a Parigi, non è una buona notizia per l'Europa, che può diventare appetibile nella sua debolezza dai super players esterni. Ora è ufficiale: Rob Jetten ha vinto le elezioni, perché il PVV di Wilders non può più colmare quei 15mila voti di differenza. Ora assumerà il ruolo di «candidato esplorativo», per sondare tutti i partiti e di fatto aprire la partita delle consultazioni vere e proprie per giungere a formare un governo di coalizione: un processo che solitamente dura mesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Jetten vince di un soffio le elezioni, ma l'arroganza olandese è finita