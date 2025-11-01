Jesse Eisenberg rompe il silenzio sul motivo per cui non interpreterà Mark Zuckerberg nel sequel di The Social Network
Sony torna a The Social Network con The Social Reckoning, a più di dieci anni dall’uscita del primo film. Mentre Aaron Sorkin racconta uno degli eventi più cruciali nella storia di Facebook, il protagonista del film del 2010 ha finalmente rotto il silenzio sul motivo per cui non tornerà. Durante la sua apparizione a TODAY, Jesse Eisenberg, che ha interpretato Mark Zuckerberg in The Social Network, ha finalmente affrontato la questione del perché non riprenderà il ruolo del famoso CEO nel sequel. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
"Donerò uno dei miei reni tra sei settimane. Davvero". È quanto dichiarato dall'attore Jesse Eisenberg durante il Today Show. Un annuncio che arriva in diretta e palesa la sua decisione di donare un organo a un perfetto sconosciuto. L'attore, 42 anni, noto a
#JesseEisenberg, attore e regista con due candidature all'Oscar all'attivo, è anche una persona altruista e ha rivelato che prossimamente donerà un rene a uno sconosciuto.
Jesse Eisenberg delude i fan di Zombieland: il terzo film non si farà? - Uno dei protagonisti di Zombieland ha parlato durante un'intervista di una possibilità per un nuovo capitolo della saga. Lo riporta cinema.everyeye.it