Jennifer Lawrence era incinta di quattro mesi quando si è calata nella storia di una donna in piena depressione post partum L’ha fatto senza risparmiarsi da attrice e produttrice in Die My Love di Lynne Ramsay

U na madre coraggio. , che arriverà, per Mubi, nei cinema il 27 novembre dopo essere passato all’ultimo Festival di Cannes (in concorso) e alla Festa del cinema di Roma. Jennifer Lawrence romantica in Dior alla Festa del Cinema di Roma X Leggi anche › Il beauty look Dior di Jennifer Lawrence conquista il red carpet della Festa di Roma Tratto dal romanzo Ammazzati amore mio di Ariana Harwicz (ed. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Jennifer Lawrence era incinta di quattro mesi quando si è calata nella storia di una donna in piena depressione post partum. L’ha fatto senza risparmiarsi, da attrice e produttrice, in Die My Love di Lynne Ramsay

