J eff Wall. Photographs è un percorso di grande fascino nel lavoro del fotografo canadese che tocca le diverse fasi della sua evoluzione artistica. Alle Gallerie d’Italia di Torino, fino al 1° febbraio 2026. Nuove mostre alla Gam di Torino, tra le notti di Chagall e le fotografie di Linda Fregni Nagler X Leggi anche › La mostra “Pazza idea” a Torino e gli altri eventi da non perdere Protagonista di Ver Sacrum e la grafica della Secessione viennese è la rivista fondata nel 1898 da Gustav Klimt e Max Kurzweil, organo ufficiale del Movimento. Al Museo Civico di Crema, fino all’11 gennaio 2026. Moulin Rouge! Il musical! debutta nella versione italiana con la regia di Massimo Romeo Piparo e la produzione di PeepArrow Entertainment. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - “Jeff Wall. Photographs” a Torino e gli altri eventi da non perdere