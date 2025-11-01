JD Vance per Halloween si traveste come il suo meme E ai bambini | Ricordatevi di dire grazie – Il video

Gli auguri di buon Halloween arrivano anche dalla seconda carica americana, il vicepresidente JD Vance. La scelta del travestimento è a dir poco curiosa. Lo è però molto meno per chi bazzica X, il social erede di Twitter, dove il viso del politico repubblicano per settimane è comparso in una sua versione caricaturale con guancione rosse e capello riccio fluente fin sopra la fronte. March 3, 2025 Il saluto ai bambini e il video-meme. «Buon Halloween a tutti, ricordatevi di dire grazie mentre fate dolcetto o scherzetto», dice JD Vance rivolto alla telecamera e a tutti i bimbi americani. Poi, dopo un brusco cambio di scena, compare con un sorriso che fa risaltare gli zigomi mentre gira su se stesso. 🔗 Leggi su Open.online