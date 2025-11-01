Jazz fuori dagli schemi C’è il trio ’Capatosta’

Stasera, alle 21.30, in collaborazione con Bologna Jazz Festival si esibiranno al circolo Endas, i ’Tim Berne Capatosta’ con Tim Berne al sax alto, Gregg Belisle-Chi alla chitarra, Tom Rainey alla batteria. Capatosta è un trio che incarna pienamente lo spirito del jazz d’avanguardia: una musica intensa, imprevedibile e di forte impatto emotivo. Al centro del progetto c’è il leggendario sassofonista americano Tim Berne, figura di riferimento della scena contemporanea, riconosciuto per il suo linguaggio unico fatto di linee melodiche complesse, improvvisazioni ardite e un approccio compositivo sempre fuori dagli schemi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

