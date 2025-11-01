Jannik Sinner sportivo | Zverev era chiaramente non al 100% Auger-Aliassime ha trovato i suoi schemi

Jannik Sinner ha lasciato un solo game al tedesco Alexander Zverev nella seconda semifinale dell’ ATP Masters 1000 di Parigi: l’azzurro ha staccato il pass per la finale, dove affronterà nella giornata di domani il canadese Felix Auger-Aliassime. L’italiano ha parlato a caldo subito dopo la vittoria ai danni del teutonico. Il numero 2 del seeding ha analizzato cosa ha condizionato il match odierno: “ Sono contento di essere in finale, ma oggi Zverev non era al 100%, in difficoltà dal punto di vista fisico. Ha vinto ieri e mentalmente è stato difficile recuperare, sono stati mesi intensi. Spero si rimetta per Torino. 🔗 Leggi su Oasport.it

