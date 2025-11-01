Jannik Sinner sportivo | Zverev era chiaramente non al 100% Auger-Aliassime ha trovato i suoi schemi
Jannik Sinner ha lasciato un solo game al tedesco Alexander Zverev nella seconda semifinale dell’ ATP Masters 1000 di Parigi: l’azzurro ha staccato il pass per la finale, dove affronterà nella giornata di domani il canadese Felix Auger-Aliassime. L’italiano ha parlato a caldo subito dopo la vittoria ai danni del teutonico. Il numero 2 del seeding ha analizzato cosa ha condizionato il match odierno: “ Sono contento di essere in finale, ma oggi Zverev non era al 100%, in difficoltà dal punto di vista fisico. Ha vinto ieri e mentalmente è stato difficile recuperare, sono stati mesi intensi. Spero si rimetta per Torino. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Sinner-Zverev 6-0, Jannik domina il primo set in 30 minuti: in palio la finale con Aliassime - facebook.com Vai su Facebook
Jannik Sinner sa anche arrabbiarsi, ne abbiamo avuto prova nel match contro Shelton, quando ha rimproverato il suo team, reo di non aver celebrato abbastanza un break al servizio dell'americano - X Vai su X
Sinner-Zverev 6-0 6-1: Jannik travolge il tedesco e vola in finale a Parigi, sfiderà Auger Aliassime per tornare numero uno - Jannik Sinner è ad un passo dalla finale del Masters 1000 di Parigi e, in caso di vittoria del torneo tornerebbe numero uno al mondo scavalcando Carlos Alcaraz. Secondo ilmessaggero.it
Sinner dopo Zverev: "Numero 1? Se ce la faccio bene, se no un'altra volta" - Jannik Sinner batte Alexander Zverev in semifinale al Masters 1000 di Parigi, una vittoria doppiamente importante perché battendo Félix Auger- Segnala sportmediaset.mediaset.it
Sinner-Zverev in diretta a Parigi: Jannik può tornare numero 1 dopo il ko di Alcaraz - Dopo aver eliminato Bergs, Cerundolo e Shelton, sulla strada di Jannik Sinner verso la finale di Parigi c'è il tedesco Alexander Zverev, reduce dal successo conquistato dopo una lunga lotta su ... Come scrive fanpage.it