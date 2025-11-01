Jannik Sinner si arrabbia | la frase stizzita cosa ha detto a Cahill e Ferrara

Jannik Sinner ha conquistato ieri con autorevolezza l’accesso alle semifinali del Masters1000 di Parigi. In un torneo che storicamente non gli ha mai dato grandi soddisfazioni, l’altoatesino sta cercando di cambiare la storia, anche per conquistare il titolo e tornare n.1 al mondo. Una prospettiva che si è fatta concreta soprattutto dopo l’uscita di scena al secondo turno dello spagnolo Carlos Alcaraz. Un match senza storia quello di ieri, nei quarti di finale, contro l’americano Ben Shelton, che ha permesso al pusterese di raggiungere la 13ª semifinale nei Masters1000 e di centrare la sua 24ª vittoria consecutiva sui campi indoor. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner si arrabbia: la frase stizzita, cosa ha detto a Cahill e Ferrara

Contenuti che potrebbero interessarti

Jannik Sinner - facebook.com Vai su Facebook

La paura fa 9 A meno di una settimana dalla finale di Vienna torna la sfida tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. Il tedesco, che ha battuto in rimonta Medvedev salvando anche 2 match point, continua la sua difesa del titolo di Parigi e come prossimo ostaco - X Vai su X

Sinner, stavolta è lui che si arrabbia: scena inedita a Vienna. De Minaur ormai non ce la fa più: il “demone” diventato vittima - ATP Vienna, stavolta è Sinner quello che si arrabbia: scena inedita con la frase detta al giudice di sedia Murphy. Segnala sport.virgilio.it

Sinner abbraccia Cahill, non servono parole: è il suo modo per dirgli che non è successo niente - Il fatto è che noi siamo così abituati a vedere Jannik Sinner sempre così controllato nelle sue emozioni ... Da fanpage.it

Ineguagliabile Sinner: tutti provano a imitarlo ma Jannik è unico. E la frase sul servizio dice tutto - Dopo aver battuto Bublik rivela quel dettaglio sulla battuta che spiega in maniera esemplare la sua dedizione al dettaglio. Lo riporta tuttosport.com