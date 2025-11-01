Jannik Sinner può sorpassare Alcaraz vincendo la finale a Parigi! A quanti punti di vantaggio può arrivare
Nell’ ATP Masters 1000 di Parigi Jannik Sinner è giunto in finale e sta approfittando della sconfitta patita all’esordio dallo spagnolo Carlos Alcaraz: domani l’azzurro proverà a tornare in testa al ranking ATP a partire da lunedì 3 novembre, ipotesi che si concretizzerebbe in caso di vittoria contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Nell’aggiornamento della classifica mondiale rilasciato lunedì scorso, infatti, Sinner era a -840 da Alcaraz dopo la vittoria del 500 di Vienna, ma a Parigi era ripartito da -740, dato che lo spagnolo lo scorso anno era uscito agli ottavi a, dovendo scartare 100 punti, mentre l’azzurro aveva saltato il torneo nel 2024, non avendo scarti. 🔗 Leggi su Oasport.it
